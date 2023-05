Il bomber bosniaco dell’Inter Edin Dzeko ha rilasciato altre dichiarazioni sulla partita vinta ieri sera contro il Milan

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha detto le sue sensazioni dopo la vittoria contro il Milan tramite BT Sport.

LE PAROLE – «Periodo di crisi? Capita a tutti gli attaccanti: i goal poi arrivano. Se c’è il rischio di pensare già alla finale? Non credo, siamo una squadra esperta, sappiamo cosa abbiamo fatto oggi ed è un ottimo risultato in vista del ritorno, ma non abbiamo ancora fatto niente. Serve essere più attenti. Non dobbiamo pensare all’andata».

L’articolo Inter, senti Dzeko: «Non pensiamo all’andata. Sul mio periodo di crisi…» proviene da Inter News 24.

