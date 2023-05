I nerazzurri vincono 2-0 l’andata delle semifinali di Champions concedendo pochissimo al Milan; ecco le pagelle.

ONANA 6,5: inoperoso in termini di parate, sembra stranissimo per una semifinale di Champions. Si disimpegna bene nella prima impostazione della manovra.

DARMIAN 6,5: difensore o quinto per lui non cambia nulla; non sarà bello da vedere ma è fondamentale.

ACERBI 7: lascia solo le briciole (forse) a Giroud.

BASTONI 7: si esibisce in una percussione centrale che libera Dzeko che spreca, provvidenziale nel deviare il destro di Tonali.

DUMFRIES 6,5: crea più di qualche grattacapo a Theo Hernandez ma sbaglia qualche passaggio di troppo e soffre qualche iniziativa di Saelemaekers.

BARELLA 6,5: dinamismo al servizio della squadra, duro quando c’è bisogno di intervenire, tecnico quando c’è da rifinire.

esultanza Inter

CALHANOGLU 7: vince il ballottaggio in Brozovic e disegna l’assist per la prima rete della gara. Solo il palo gli nega un goal clamoroso. (Dal 78’ GAGLIARDINI s. v.).

MKHITARYAN 7: segna la seconda rete con un grandissimo inserimento, come al solito è preziosissimo in entrambe le fasi. (Dal 62’ BROZOVIC 6,5: prezioso nel mandare a vuoto il pressing furioso del Milan nella parte finale della gara).

DIMARCO 6,5: è l’autore dell’assist del secondo goal, sale e scende fin quando ne ha. Non perfetto in fase difensiva. (Dal 70’ DE VRIJ s. v.).

DZEKO 7,5: segna il gran primo goal d’autore, pregevole anche il tunnel rifilato a Tomori nel primo tempo. Si abbassa per venire a prendere il pallone a centrocampo per portarlo su con ottimi risultati. Si mangia il goal dello 0-3 a tu per tu con Maignan altrimenti sarebbe da 9; classe ed esperienza al servizio della squadra. (Dal 70’ LUKAKU 6,5: prova qualche allungo dei suoi, sprazzi del vero Lukaku).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: partecipa all’azione del secondo goal con un gran velo che libera l’armeno. Lotta tanto ma incide poco in attacco; avrebbe potuto calciare invece di cercare il rigore poi revocato. (Dal 78’ CORREA s. v.).

INZAGHI 8: prepara benissimo la gara ed i suoi eseguono. Perfetti anche i cambi, ora il Sassuolo e poi il ritorno.

