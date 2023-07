Inter, senti Galliani: «Carlos Augusto tra gli esterni più forti. Merita grandi palcoscenici». Queste le parole del dirigente

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, dal ritiro del club brianzolo ha parlato del futuro di Carlos Augusto (nel mirino dell’Inter da diverso tempo):

«In questo momento non ci sono trattative in corso per la sua cessione. Credo che meriti grandi palcoscenici perché è uno degli esterni più forti d’Europa. Se ne abbiamo parlato? Parlare si parla sempre, altrimenti come si passano le giornate… Se c’è una cosa che non manca nel calcio è parlare, ma dal parlare al chiudere l’operazione ce ne vuole».

L’articolo Inter, senti Galliani: «Carlos Augusto tra gli esterni più forti. Merita grandi palcoscenici» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG