Lukaku, Veerus svela: «Settimane fa un giocatore dell’Inter mi ha detto che…». Questa la rivelazione del cantante

Eddy Veerus, noto cantante e grande tifoso nerazzurro, ha svelato un retroscena sul mancato ritorno di Lukaku all’Inter:

Un suo (ormai) ex compagno, 3 settimane fa circa, mi disse: “Hai visto? #Lukaku forse va al Milan…” Io: – “Ma dai non credo… non avrebbe senso..” “Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre.” — Eddy Veerus (@eddyveerus) July 15, 2023



«Un suo (ormai) ex compagno, 3 settimane fa circa, mi disse: “Hai visto? Lukaku forse va al Milan…” Io: – “Ma dai non credo… non avrebbe senso..” “Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre».

L’articolo Lukaku, Veerus svela: «Settimane fa un giocatore dell’Inter mi ha detto che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG