L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ai microfoni di Radio Rai ha voluto parlare del momento attuale dei nerazzurri tra difficoltà e qualche raggio di speranza in casa Inter.

JUVENTUS-INTER – «La partita sarà molto combattuta stasera. Per quanto riguarda la stagione sono molto dispiaciuto che deluso».

ZHANG E INZAGHI – «Zhang? Stiamo attaccando lui, quando chi non funziona è l’allenatore. Sì, la società può avere i suoi problemi, ma i giocatori ce li ha, li ha comprati, ha speso un sacco di soldi per una squadra che avrebbe potuto rendere molto di più di quello che sta rendendo. Se dirigenti e allenatore per trovare una via d’uscita parlano costantemente del presidente e della società può essere una scusa ma non è certo quello che mette la società nelle condizioni di non vincere, perché gli stipendi arrivano e i giocatori sono tutti lì. Non è una squadra debole».

CONTE –«Conte ha fatto così bene all’Inter che di certo un secondo ciclo non ci farebbe male».

