Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola nei confronti della società nerazzurra in questo momento particolare

Tramite la Bobo TV, l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha voluto parlare della situazione attuale dei nerazzurri soprattutto dal punto di vista societario.

LE PAROLE – «Attualmente per l’Inter la situazione è molto particolare. Non esiste un vero e proprio progetto a lungo termine: si guarda sempre in anno in anno. Parlare di futuro è veramente difficile».

L’articolo Inter, Ventola: «Difficile parlare di futuro con questa linea della società» proviene da Inter News 24.

