Il giornalista Alfredo Pedullà ha voluto esprimere la sua opinione riguardante la situazione dell’Inter in ottica Champions League

Ecco le parole del giornalista Alfredo Pedullà tramite Sportitalia, dicendo la sua opinione riguardante l’Inter in ottica rincorsa Champions League, menzionando anche le sue dirette concorrenti.

LE PAROLE – «Juve-Milan alla luce di questi punti restituiti ha un sapore straordinario per la Juventus: giochi in casa una partita che fino a poco fa pensavi avesse un peso completamente diverso. Io oggi pagherei, simbolicamente, una cifra per capire le scelte di Pioli e Inzaghi rispettivamente contro Lazio e Roma prima delle semifinali».

