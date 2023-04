La FIGC sta pensando di togliere la squalifica a Romelu Lukaku per i fatti di Juventus-Inter. Clamoroso colpo di scena in arrivo?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nonostante la Corte d’appello abbia già deciso per la squalifica di Romelu Lukaku, dall’altra la FIGC sta cercando a tutti i costi di revocarla.

Le polemiche di Juventus-Inter unite al fatto che l’unico ad essere punito sia stato proprio la vittima (per non parlare di ciò che gran parte della critica ha sottolineato), ha fatto sì che per il numero 90 nerazzurro ci fosse qualche speranza.

L’articolo Lukaku, possibile revoca della squalifica. Colpo di scena per Inter-Juventus proviene da Inter News 24.

