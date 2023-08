Inter, senti Vidigal: «Beto ha un potenziale incredibile. È pronto per un top club». Queste le parole sull’attaccante

José Luis Vidigal a Sportitalia ha parlato di Beto, nel mirino dell’Inter per l’attacco:

«È cresciuto nelle squadre di periferia di Lisbona e non era nessuno al tempo. Ero tecnico allo Sporting, avevo bisogno di una punta per l’Under 23. Andai a vederlo e mi innamorai di lui. Non era ancora formato, ma in lui vidi caratteristiche particolari: lo portai allo Sporting per una settimana di prova. Alla fine dissero che non aveva le caratteristiche che cercavano. Poi abbiamo visto dove è arrivato e dove potrà arrivare. Un potenziale incredibile: non è cresciuto in una grande squadra, ha margini di crescita enormi. Sarebbe per l’Inter e gli altri top club un giocatore pronto ad aiutare la squadra a raggiungere i traguardi. Ed a fare tanti gol. Lavora e lotta come un leone su ogni palla. Dal punto di vista tecnico potrà migliorare sotto tanti aspetti. All’Inter troverebbe un allenatore che ha giocato nella stessa posizione e potrebbe imparare tante cose. Io vidi proprio un percorso così per lui: arrivare in una squadra importante come l’Udinese e poter poi salire in un club più forte».

L’articolo Inter, senti Vidigal: «Beto ha un potenziale incredibile. È pronto per un top club» proviene da Inter News 24.

