Inter, senza Calhanoglu cambia tutto: cosa filtra sul suo rientro

I nerazzurri stanno facendo a meno ormai da qualche settimana del loro faro: il regista turco è infortunato, ecco come stanno le cose al momento.

L’Inter si trova ad affrontare un periodo di incertezza dovuto all’assenza di uno dei suoi giocatori chiave, Hakan Calhanoglu.

Il calciatore turco, riconosciuto per le sue abilità sul campo e per il ruolo cruciale nel meccanismo di gioco della squadra, sta lavorando intensamente con lo staff medico per poter rientrare in campo il prima possibile. La Gazzetta dello Sport fa il punto.

La situazione

Calhanoglu si trova in una fase intensiva del suo recupero dall’infortunio al soleo, un muscolo situato nella parte posteriore della gamba, che lo ha costretto a fermarsi. Nonostante la forte determinazione del giocatore di tornare in campo, c’è una grande attenzione nel non accelerare i tempi, per evitare il rischio di ricadute che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di recupero. La sua assenza si protrarrà certamente per la prossima partita di Champions League, mantenendo un velo di incertezza sulle sue condizioni fisiche.

Cautela

L’infortunio al soleo, che ha colpito Calhanoglu, è di quelli che richiedono una particolare prudenza nel trattamento e nella riabilitazione. La collaborazione intensa tra il giocatore e lo staff medico dell’Inter mira a stabilizzare al meglio le condizioni fisiche del turco, evitando sovraccarichi che potrebbero compromettere il suo recupero. L’obiettivo è garantire un rientro sicuro e performante, che consenta a Calhanoglu di dare il suo contributo decisivo al gioco dell’Inter.

Gli obiettivi del rientro

Il lavoro di recupero di Calhanoglu procede spedito, con l’obiettivo di poter tornare a disposizione per la partita contro il Lecce, programmata per domenica prossima. In caso contrario, il suo rientro potrebbe essere posticipato alla partita contro il Monaco, che si giocherà a San Siro il 29 gennaio. Tuttavia, l’aspirazione più grande del giocatore e dello staff medico è quella di vederlo in campo, in piena forma, per il derby del 2 febbraio, un appuntamento di vitale importanza sia per la squadra che per i tifosi.

