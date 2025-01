Mercato Inter: due affari a rischio ma la dirigenza pensa ad un colpo inaspettato in questi giorni

Il mercato invernale per i nerazzurri è stato diverso da quello che ci si aspettava e questo non è solo colpa del caso Frattesi.

L’Inter si trova a navigare tra il desiderio di mantenere i propri talenti e la necessità di ristrutturare la squadra in vista delle prossime sfide.

Al centro di tale intricato scenario c’è Davide Frattesi, il cui futuro appare incerto: Tuttosport fa una panoramica generale riguardante il mercato dei nerazzurri anche per i prossimi mesi.

Il dilemma

Nonostante l’orizzonte temporale ristretto, le questioni di mercato dell’Inter non mancano di suscitare interesse, e la situazione di Davide Frattesi riscuote particolare attenzione. Il club nerazzurro, attento a non smembrare la squadra a metà stagione, si trova di fronte alla volontà del giocatore di abbracciare una nuova sfida, con la Roma che sembra essere la destinazione preferita.

Posizioni ferme

Tuttavia, l’Inter non sembra pronta a cedere Frattesi senza precise garanzie economiche, ponendo la sua valutazione a 45 milioni di euro e chiudendo la porta a soluzioni come prestiti con diritto di riscatto. La formula preferita rimane quella di una cessione a titolo definitivo o di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, delineando così una posizione ferma nelle trattative.

Pianificazione e possibili movimenti

Al di là del caso Frattesi, l’Inter guarda oltre, programmando possibili mosse per rafforzare la squadra. L’attenzione è rivolta tanto al presente quanto al futuro, con la consapevolezza che ogni partenza può rappresentare un’opportunità di rinforzo. In particolare, il club mantiene viva l’attenzione su eventuali innesti in difesa, considerando la possibilità di last-minute in caso di partenze o di ulteriori problemi fisici agli attuali titolari come Acerbi. Nel mirino per l’estate ci sono poi obiettivi ambiziosi come Ricci e Nico Paz del Como, oltre a riflessioni sui possibili colpi a centrocampo, tra cui spicca l’interesse per Petar Sucic della Dinamo Zagabria.

Leggi l’articolo completo Mercato Inter: due affari a rischio ma la dirigenza pensa ad un colpo inaspettato in questi giorni, su Notizie Inter.