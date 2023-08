Inter, sfuma Trubin: è fatta con il Benfica che acquista il portiere dello Shaktar, obiettivo nerazzurro

Come riportato dall’uomo mercato Fabrizio Romano, il Benfica ha chiuso la trattativa per acquistare Anatolij Trubin, portiere dello Shaktar, seguito per molto tempo anche dall’Inter.

Trasferimento che in cifre si riassume in 10 milioni di euro più 1 di bonus, con il club ucraino che manterrà il 40% netto della futura rivendita del calciatore.

L’articolo Inter, sfuma Trubin: è fatta con il Benfica proviene da Inter News 24.

