Inter: si muove Zanetti per convincere il talento argentino

I nerazzurri osservano ogni talento giovane che si mette in luce in Serie A ed è il caso anche di questo centrocampista.

Nel cuore del calcio italiano, emerge la storia di un giovane talento argentino che ha attirato l’attenzione dei colossi calcistici.

Un centrocampista di appena 20 anni, sta dimostrando sul campo le sue eccezionali qualità, tanto da essere considerato il miglior centrocampista del campionato e attrarre gli sguardi della dirigenza dell’Inter, tra cui il vicepresidente e leggenda nerazzurra, Javier Zanetti.

Una stella in ascesa

Con le sue prestazioni impressionanti, sembra aver già intrapreso il percorso che lo porterà a diventare una delle figure di spicco del calcio europeo. Il suo talento non è passato inosservato nemmeno alle vecchie glorie del calibro di Javier Zanetti, che ha deciso di osservare dal vivo le qualità del giovane. La media voto lo colloca al vertice della classifica dei migliori centrocampisti, evidenziando come la sua presenza sul campo sia di fondamentale importanza per la squadra.

La situazione contrattuale

Stiamo parlando di Nico Paz del Como: il club guidato da Fabregas la scorsa estate si è sapientemente assicurato le sue prestazioni, acquistandolo dal Real Madrid per 6 milioni di euro. Tuttavia, la presenza di un diritto di “recompra” a favore del club spagnolo, esercitabile fino al 2027 per 12 milioni di euro, aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione contrattuale del giocatore.

L’Interesse dei nerazzurri

Nonostante ciò, l’Inter, come riporta Il Giorno, ha dimostrato un forte interesse per il centrocampista argentino, instaurando i primi contatti e valutando le potenzialità di una futura collaborazione. Il vicepresidente ha sì ammirato la sua prestazione contro la Roma, gara in cui ha anche segnato, ma lo aveva conosciuto già qualche settimana prima in una cena della sua Fondazione Pupi: il quotidiano è convinto che si sia parlato anche di mercato col ragazzo.

