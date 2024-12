Inter: un altro giocatore non si allena in gruppo

Non c’è un attimo di pausa ed i nerazzurri sono tornati subito ad Appiano Gentile per preparare la gara di lunedì col Como.

Nel mondo del calcio, ogni partita è un passo avanti verso la gloria o un’occasione mancata che sollecita riflessioni e strategie. La recente vittoria dell’Inter per 2-0 sull’Udinese in Coppa Italia ha sigillato il passaggio di turno per i nerazzurri, ma ora il pensiero è già sul campionato.

La squadra si è radunata già oggi ad Appiano Gentile per non lasciare nulla al caso in vista del match di lunedì.

L’immediato ritorno agli allenamenti

Dopo il trionfo in Coppa Italia, i giocatori dell’Inter hanno immediatamente voltato pagina, concentrando le loro energie sul recupero fisico e tattico. La sessione di allenamento presso il centro sportivo di Appiano Gentile è stata per loro un momento cruciale, non solo per mantenere la forma fisica ma anche per consolidare le strategie di gioco e affinare le tattiche individuali e di squadra.

Gli acciaccati

L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla condizione fisica di alcuni giocatori alle prese con problemi fisici. Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Raffaele Di Gennaro e Benjamin Pavard hanno seguito programmi di allenamento personalizzati come da programma. Il sardo sta recuperando bene, ma la decisione sul suo coinvolgimento nella prossima gara sarà presa solo domani: se sarà in gruppo sarà convocato.

Joaquin Correa

Nuovo stop

Joaquin Correa, come riporta FcInterNews, ha ricevuto un’attenzione speciale a seguito di un colpo ricevuto durante gli allenamenti precedenti. La scelta di non impiegarlo nella partita contro l’Udinese, pur essendo considerato per un ingresso in corsa, riflette l’approccio prudente dell’allenatore Simone Inzaghi nella gestione delle condizioni dei suoi giocatori. Il Tucu si è allenato a parte anche oggi.

