L’Inter punta due difensori come Bremer e Milenkovic per sostituire Skriniar e De Vrij che saranno ceduti tra PSG e Premier League.

Bremer e Milenkovic possono essere i due obiettivi per l’Inter, i nerazzurri cederanno Skriniar al Paris Saint Germain e probabilmente De Vrij in Premier League essendo in scadenza di contratto con la società milanese. Se per Bremer manca realmente poco, forte della parola del giocatore di sbarcare solo in nerazzurro, per Milenkovic c’è una clausola da 15 milioni di euro cash da dare alla Fiorentina.

Bremer

Intanto Caressa su Youtube commenta così il ritorno di Lukaku: “Ho sentito dire tante cose, come che arriva dimezzandosi lo stipendio… Diciamo che anche a 9 milioni e mezzo ‘l’omo campa’, come si dice a Roma, però è comunque un gesto importante: metti la tua carriera, il piacere di giocare al di sopra della valutazione economica.“

Aggiunge: “Ha un valore morale quello che sta facendo, dimostra grande amore e vuole tornare a sentirsi importante a Milano. Lui sicuramente sapeva di quanto gli dispiacesse andare Milano, quindi dico che sono più per le scelte coraggiose prima che per le lacrime di coccodrillo dopo. Per me è un acquisto importantissimo.” Conclude così.

