Il club francese alza ulteriormente l’offerta per il centrale slovacco, previsto un nuovo incontro a giorni.

Il Paris Saint Germain non si arrende ai rifiuti dell’Inter e continua a trattare l’acquisto del difensore Milan Skriniar; c’è da dire che un acquisto a cifre decisamente alte farebbe contenti i due club e probabilmente anche lo stesso slovacco.

I nerazzurri continuano a chiedere almeno 70 se non 80 milioni e i francesi nelle ultime ore hanno rilanciato a 60 milioni più Julian Draxler, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Marotta e Ausilio non ci sentono e continuano a rifiutare, contropartite tecniche di qualsiasi tipo non soddisfano. Skriniar è molto attaccato ai colori nerazzurri e vorrebbe restare ma la sua cessione farebbe molto bene alle casse societarie; se la trattativa andrà in porto comunque passerà da un ingaggio di 3 milioni ad uno di 7,7 più bonus.

