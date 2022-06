I rossoneri aggiornano la loro lista delle priorità nel reparto arretrato dopo aver perso Sven Botman.

Il Milan cerca un difensore centrale che possa sostituire l’ex capitano Alessio Romagnoli a cui non è stato rinnovato il contratto: secondo SportMediaset sono due i nomi in cima alla lista di Maldini e Massara.

Nikola Milenkovic

Si tratta di Francesco Acerbi della Lazio e di Nikola Milenkovic della Fiorentina; in un certo senso si tratta di vecchie conoscenze, il primo è già stato in rossonero mentre il secondo è stato cercato ripetutamente nella passate stagioni. Adesso il viola ha un costo molto più basso perché ha il contratto in scadenza nel 2023 ma l’Inter sembrerebbe molto più avanti su di lui; la Fiorentina potrebbe cederlo per 12/15 milioni. Il centrale italiano è molto meno giovane ma costa 4/5 milioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG