Il futuro dell’attaccante portoghese è un rebus ed ogni giorno il suo nome viene accostato ad una big diversa.

Il Manchester United, contrariamente a quanto qualcuno dice, vorrebbe tenersi stretto Cristiano Ronaldo nonostante potrebbe non calarsi alla perfezione nell’idea di calcio del nuovo tecnico Ten Hag. C’è da capire quali siano le idee dell’ex Juventus visto che lui è bravo a non far trapelare nulla.

Bayern Monaco

Dopo essere stato accostato al Bayern Monaco come ipotetico sostituto di Robert Lewandowski, nei giorni scorsi il suo procuratore Jorge Mendes ha incontrato il proprietario del Chelsea Todd Boehly; una notizia che ha fatto andare su tutte le furie il Manchester United, secondo il Mirror. In Spagna si sostiene che la situazione inizia a ricordare tremendamente quella che l’anno scorso ha portato Ronaldo lontano dalla Juventus a pochi giorni dal gong del mercato.

