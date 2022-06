Gli scaligeri puntellano il ruolo di attacco con due nuove entrate in previsione della cessione del Cholito.

L’Hellas Verona dimostra in questi giorni di avere le idee chiare sul mercato:verso la fine della settimana scorsa era stato perfezionato l’arrivo di Thomas Henry dal Venezia mentre in queste ultime ore gli scaligeri sono forti su Milan Djuric della Salernitana.

Il francese è stato una delle poche note liete della stagione degli arancioneroverdi e ora resterà in Serie A grazie al prestito oneroso da 1 milione di euro che gli permette di trasferirsi a Verona. Il bosniaco non ha rinnovato coi campani e quindi arriva a parametro zero: secondo il Corriere dello Sport è imminente la firma di un triennale a 700 mila euro a stagione. Appare scontata la cessione di Giovanni Simeone per circa una ventina di milioni, resta da capire chi lo comprerà.

