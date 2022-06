Nell’ultimo periodo sono tante le voci che circolano riguardo l’asso brasiliano ed il suo rapporto col club francese.

Non è così certo che Neymar Junior resti al Paris Saint Germain anche il suo ricchissimo contratto fino al 2026 rende difficilissimo un trasferimento.

Champions League

Le indiscrezioni sono tante e si susseguono senza sosta, l’ultima proviene da Rmc Sport e parla di un brasiliano irritato dalle ultime parole del presidente Nasser Al-Khalaifi. Il numero uno dei parigini non vuole nella sua squadra giocatori non motivati al 100% e figurine, il riferimento principale potrebbe essere proprio Neymar. Infatti il brasiliano parrebbe non essere stato irreprensibile in alcuni comportamenti specie dopo l’ultima eliminazione dalla Champions. Potrebbero pensare di acquistarlo se la situazione degenerasse Chelsea, Manchester United e Newcastle.

