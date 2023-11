I nerazzurri da almeno un paio d’anni sono molto attenti al mercato degli svincolati: il prossimo colpo potrebbe arrivare anche più presto del previsto.

L’Inter attualmente è focalizzata solo sul campo e precisamente sul Frosinone che domani sera arriverà a San Siro voglioso di continuare a stupire.

Squadra che vince non si cambia

I nerazzurri sono primi in campionato ed altrettanto in Champions League anche se in questo caso in coabitazione con la sorprendente Real Sociedad; i dirigenti quindi non hanno motivo per intervenire sul mercato. A gennaio tra l’altro il rischio di fare danni in questo caso sarebbe forse più alto rispetto ai benefici che porterebbe un eventuale un nuovo innesto. L’attenzione di Marotta e Ausilio è quindi finalizzata alla ricerca solo di eventuali occasioni a parametro zero; infatti si parla tantissimo di Tiago Djaló ma il portoghese non è l’unico profilo seguito.

Piero Ausilio

Nuovo obiettivo

Il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi sul suo canale YouTube ha parlato di un altro affare che sta annusando l’Inter. “Non solo Tiago Djalò come colpo a zero. C’è un nome nuovo e si tratta di Bruno Mendes, attualmente al Corinthians. E’ classe 1999, 24 anni, uruguaiano, schierato da Bielsa nell’amichevole contro Cuba. Può svincolarsi addirittura il 31 dicembre. Ha il contratto in scadenza e non rinnoverà, piace a Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Inter. E’ un profilo che piace, veloce, può fare sia il centrale che il braccetto e anche l’esterno destro. Pista da seguire“.

