Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si è espresso duramente sul Var dopo il pareggio ottenuto contro il Milan

Nel postpartita di Lecce-Milan, il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani critica aspramente la classe arbitrale e l’utilizzo del Var che ha negato il gol vittoria di Piccoli sul finale per un leggero pestone su Thiaw. Le sue parole ai microfoni di Dazn.

SUL GOL ANNULLATO – «È stata una favola di calcio, una magia che ci eravamo costruiti rovinata dall’uso del VAR che sta diventando diabolico. Se lo si utilizza in questo modo è diabolico perché con mezzo pestone e nemmeno lamentele da parte del Milan si annulla un gol. Non si sta prendendo una direzione in cui ci sono delle regole fisse: in alcune partite non viene nemmeno rivisto questo fallo, un pestone può esserci sempre. Con questa esasperazione dell’uso del VAR roviniamo questo sport. Da oggi in poi ogni volta che il Lecce subirà un gol cercherà un pestone nell’azione e lo troveremo sicuramente».

