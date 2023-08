Inter, situazione rinnovi: la società pronta a blindare due titolarissimi nel più breve tempo possibile

Come riporta Sportmediaset, l’Inter, oltre che sul mercato, sarebbe al lavoro per cercare di rinnovare i contratti di due giocatori fondamentali per il club.

Si parla di Federico Dimarco e Lautaro Martinez, entrambi vicini ad un rinnovo che li blinderebbe e li farebbe diventare punti fermi per costruire la squadra del futuro.

L’articolo Inter, situazione rinnovi: la società pronta a blindare due titolarissimi proviene da Inter News 24.

