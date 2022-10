Le parole di Skriniar prima del calcio d’inizio della sfida tra Barcellona e Inter, decisiva per il passaggio del turno di Champions

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Barcellona. Di seguito le sue parole.

FINALE – «Loro possiamo dire che si giocano tutto ma anche noi. Ogni partita si deve giocare come una finale e sarà così sicuramente».

PARTITA – «Sì. dobbiamo stare molto attenti, sappiamo che partita ci aspetta. Gli episodi della partita ci porteranno a difendere bassi ma dobbiamo anche attaccare. Perché questo non ci porta da nessuna parte».

SQUADRA – «Ci siamo parlati. Ci siamo caricati fra di noi, ci diamo una mano e andiamo tutti uniti verso un unico obiettivo».

PAROLE A MEDIASET – «Penso che siamo pronti, sappiamo cosa ci aspetta. Dobbiamo fare una grande gara. Il pubblico aiuterà il Barcellona ma non ci spaventiamo, vogliamo giocarcela. Bisogna essere molto attenti e concentrati, come abbiamo fatto a San Siro ma dobbiamo giocare con la palla. Non dobbiamo chiuderci. Impresa Nello spogliatoio si respira quest’aria, credo nella squadra».

