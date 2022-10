L’ex calciatore Pizzi parla a TMW Radio dell’Inter, ecco cosa pensa della partita tra poco contro il Barcellona in Champions League.

Sono queste le parole dell’ex giocatore Fausto Pizzi a TMW Radio che commenta il duro match che aspetta l’Inter contro il Barcellona in Champions League: “Sarà un bellissimo banco di prova in una cornice incredibile. L’Inter dovrà avere la personalità per reggere l’urto iniziale del Barcellona e sfruttare i giocatori che possono far mare alla squadra di Xavi. Le assenze importanti del Barcellona sono nel reparto difensivo. La partita di stasera comunque è una grande opportunità, perché in caso di risultato positivo la qualificazione agli ottavi sarebbe molto vicina e potrebbe diventare una svolta per la stagione.“

esultanza gol Hakan Calhanoglu

Conclude così l’ex calciatore: “Anche la scorsa stagione gli è capitato di passare due mesi senza realizzare con continuità. Gli allenatori comunque stravedono per lui perché compie un grandissimo lavoro per la squadra. Con il Sassuolo ha pagato proprio questo lavoro con la mancata lucidità sotto porta.“

