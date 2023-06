Inter, Skriniar vuole provarci per la finale di Champions League: provino con il Torino con un occhio a Istanbul

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Skriniar è tornato ad allenarsi con i compagni per la prima volta dopo l’intervento alla schiena dello scorso 20 aprile per risolvere il problema di lomboglutalgia che lo tormentava da fine febbraio.

Il difensore slovacco dell’Inter non può essere al 100% della forma fisica perché sta ultimando un percorso di riatletizzazione che necessita di tempo, ma la sua presenza in panchina è importante perché offrirebbe un’opzione in più a Inzaghi in difesa: magari dopo un provino nel finale con il Torino, potrebbe essere utilizzabile, in caso di necessità e per qualche minuto, con il City.

L’articolo Inter, Skriniar vuole provarci: provino con il Torino con un occhio a Istanbul proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG