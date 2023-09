La squadra di Simone Inzaghi ha completato il processo di adattamento al nuovo mediano anche se già l’anno scorso i risultati erano eccellenti.

Hakan Calhanoglu è ripartito alla grande come del resto tuta l’Inter: il Corriere dello Sport dedica un focus al rendimento dell’ex Milan. Nelle prime 3 giornate si è fatto notare per il rigore trasformato contro la Fiorentina e per il grandissimo lavoro difensivo realizzato contro Monza e Cagliari.

Hakan Calhanoglu

In queste gare ha murato due conclusioni quasi a botta sicura di Kyriakopoulos e Nandez; totalmente vinto, invece, il duello con Bonaventura nell’ultimo turno. Il quotidiano evidenzia che il viola avrebbe dovuto marcarlo a uomo ma i risultati sono stati scarsi: ciò testimonia come l’Inter sia ormai riuscita ad andare oltre Brozovic. Il croato spesso soffriva le marcature a uomo; ci si augura che il turco continui così.

