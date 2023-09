Ex Inter, Balotelli: «Nazionale? Non so se accetterei una convocazione» Le parole di Super Mario

Mario Balotelli, ex attaccante dell‘Inter, è intervenuto in diretta nel corso dell’ultima live di Controcalcio, parlando del suo rapporto con la Nazionale.

LE PAROLE- «Nazionale? Mi sarei chiamato perché non sono mai stato uno costante nei 90 minuti e mi sono sempre bastate 1/2 palle. Negli ultimi anni ho fatto più fatica. In Nazionale deve giocare chi sta meglio. Mi sarei chiamato ma non mi sarei fatto giocare ma subentrare. Accetteresti una convocazione? Non lo so, sono sincero. Ho avuto tante belle cose dalla Nazionale in passato, ma negli ultimi anni ho avuto molte delusioni. Ma non è un no»

L’articolo Ex Inter, Balotelli: «Nazionale? Non so se accetterei una convocazione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG