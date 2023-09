Nazionali Inter, stasera tanti nerazzurri in campo: il programma delle sfide che vedranno impegnati i giocatori del club

Prima giornata di qualificazioni per i giocatori dell’Inter, che saranno impegnati con le loro Nazionali in giro per il mondo.

Benjamin Pavard e Marcus Thuram con la Francia, nella sfida contro l’Irlanda, Denzel Dumfries in Olanda– Grecia e Asllani, nella sfida dell’Albania contro la Repubblica Ceca.

L’articolo Nazionali Inter, stasera tanti nerazzurri in campo: il programma proviene da Inter News 24.

