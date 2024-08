I tifosi nerazzurri sono ancora un po’ scossi dalle modalità con cui la loro squadra ha gettato alle ortiche una vittoria che sembrava ormai conquistata.

Il recente pareggio dell’Inter contro il Genoa si è trasformato in molto più di un semplice risultato sportivo. L’inerente delusione che arriva con un 2-2, specialmente in una partita che ha visto i nerazzurri sprecare l’opportunità di portarsi a casa 3 punti preziosi, ha alimentato dubbi e speculazioni su una presunta mancanza di motivazione dopo una stagione ricca di successi.

Un pareggio che brucia

Malgrado un’iniziale svantaggio dovuto a errori contemporanei di Sommer, Acerbi e Bisseck, la squadra ha mostrato grinta rimontando con una doppietta di Thuram. Il destino ha però voluto che un episodio sfortunato – un tocco di braccio dello stesso Bisseck – concedesse al Genoa la chance di pareggiare su rigore, occasione colta da Messias dopo la prima parata di Sommer. Un finale al cardiopalma che tuttavia non ha taciuto le voci di una presunta mancanza di determinazione da parte dell’Inter.

Yann Sommer

La risposta degli addetti ai lavori

Di fronte alle critiche, la risposta non si è fatta attendere. Un tifoso dell’Inter ha prontamente messo in evidenza, tramite una Stories su Instagram, un video contenente l’esultanza dei giocatori dopo il secondo goal di Thuram, come le insinuazioni riguardo alla mancanza di fame della squadra fossero infondate. “Dedicato a chi pensa che questi ragazzi non abbiano più fame… Stanotte non abbiamo dormito, nessun problema ad ammetterlo… È questo il segreto. Simone e i suoi ragazzi“, il messaggio è una dichiarazione chiara di fiducia e affetto verso la squadra e il suo allenatore, Simone Inzaghi.

Il gesto

Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi, ha ricondiviso il post del tifoso nelle sue storie su Instagram, dimostrando un sostegno inequivocabile non solo verso il compagno ma verso l’intero spogliatoio dell’Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG