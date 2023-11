L’Inter vola in vetta anche per quanto riguarda gli spettatori che sono presenti allo stadio in quel di San Siro

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza l’Inter è al primo posto per numero complessivo di spettatori in Serie A, in netto vantaggio rispetto al Milan.

Citando l’articolo: se come spettatori Inter e Milan guardano tutti dall’alto verso il basso, grazie al fattore San Siro, ecco che la percentuale più alta per quanto riguarda il riempimento degli impianti, è raggiunta dal Genoa che arriva al 97,28%, superando Inter (96,64%), Milan (95,58%) e Juventus (95,5%)” si può leggere sul portale.

L’articolo Inter, solo una rivale ha fatto meglio sul riempimento degli stadi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG