Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto dire la sua per quanto concerne i diritti tv in Serie A. Le parole

Intervenuto all’ANSA, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (squadra che lotta per lo scudetto insieme all’Inter), ha parlato dei diritti tv.

LE PAROLE – «Il concetto è che pensare di poter fare ad arte per Lotito un’aggiudicazione dei diritti tv a cinque anni che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio è una follia. Quando oggi tutto cambia di mese in mese».

L'articolo Diritti TV, De Laurentis: «Una situazione folle» proviene da Inter News 24.

