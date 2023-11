L’ex trequartista della Fiorentina tramite TMW ha parlato della situazione attuale dell’Inter: in particolar modo di Federico Dimarco

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex trequartista Massimo Orlando ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi: in particolar modo dell’esterno Dimarco.

«Dimarco? Il suo gol è voluto, non c’era nessuno in area. Quanto è migliorato questo ragazzo analizzando gli ultimi anni all’Inter, e secondo me è uno degli esterni più forti in Europa».

