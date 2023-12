Ora non sorprende nemmeno più, ma Sommer continua a macinare record su record mantenendo l’imbattibilità in campionato

«Difendiamo la nostra porta con grande passione. La difesa gioca un ruolo importante negli allenamenti e nell’analisi» aveva detto qualche giorno fa l’estremo difensore nerazzurro e proprio da qui parte la sua rincorsa ai record con la maglia dell’Inter. I clean sheet ormai non si contano più, l’ennesimo è arrivato contro il Lecce e l’obiettivo di arrivare a 21 in stagione (record in Serie A di Buffon e Provedel) non è poi così utopistico.

