Marcus Thuram senza Lautaro non brilla contro il Lecce, un sei striminzito (non per tutti) per l’attaccante dell’Inter.

MOTIVAZIONE – «Benino in assistenza, ma senza Lautaro e con Arnautovic in difficoltà serviva di più la sua fisicità nel cuore dell’attacco. È stanco, ci sta». Scrive la Gazzetta dello Sport, qualcosa in meno (5.5) per il Corriere dello Sport: «Orfano di Lautaro, compone una coppia inedita e a turno deve affrontare i centrali del Lecce che non gli concedono nemmeno un centimetro. Nel complesso ne viene fuori non una grande serata».

L’articolo Thuram, senza Lautaro non brilla: «Benino in assistenza» proviene da Inter News 24.

