Inter, Sommer in viaggio per l’Italia: stasera sarà a Milano, domani le visite mediche

Come ci riporta il giornalista di Sky Sport De, Florian Plettenberg, Yann Sommer, sarebbe partito pochi minuti fa dalla Germania alla volta dell’Italia, per ultimare il suo approdo all‘Inter.

Lo svizzero è atteso in serata a Milano, per poi effettuare le visite mediche nella giornata di domani.

L’articolo Inter, Sommer in viaggio per l’Italia: stasera sarà a Milano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG