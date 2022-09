Inter, sorrisi da Lautaro Martinez dopo un mese di settembre a secco in campionato: rinnovata fiducia per l’attaccante

Un mese di settembre a secco di gol in campionato con l’Inter per Lautaro Martinez, che quanto meno fino allo scivolone in trasferta con l’Udinese era sempre risultato tra i migliori in campo nonostante i risultati.

Il ‘Toro’ ha rotto il suo digiuno nel corso dell’amichevole della sua Argentina contro l’Honduras, finita per 3-0. Una rete che dà rinnovata fiducia.

