Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato delle sue condizioni, svelando anche una richiesta fatta a Mourinho

Leonardo Spinazzola ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della Roma.

LE PAROLE – «E’ stata una mia richiesta, il mister mi ha concesso questi dieci giorni per lavorare, per rimettermi a posto e fare dei lavoro specifici che mi mancano da luglio, per il polpaccio. Lui mi ha capito. Se ho recuperato? Questo infortunio è uno dei peggiori per il calciatore, anche per le mie caratteristiche che si basano sulla velocità. Qualcosa mi manca sull’appoggio, quando devo andare sull’avanpiede, ma cerco di riprendere il più possibile».

L’articolo Roma, Spinazzola: «Ho fatto una richiesta a Mou. Infortunio? Ecco come sto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG