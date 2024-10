Il derby d’Italia di ieri conteneva tante partite in una e questo incide anche sulle molteplici analisi del giorno dopo. L’Inter spreca un’occasione d’oro per battere la Juventus e si fa riprendere dopo essere stata in vantaggio per 4-2; ecco il commento del match di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. “Dopo 26 minuti la partita era già sul 2-1 per la Juve, dopo 37 si era compiuto il sorpasso e alla fine è uscito un glorioso 4 a 4. Divertimento puro, emozioni, erroracci e qualche inevitabile riflessione”. “Sono notevoli anche gli appunti da muovere alla retroguardia juventina: tra Stoccarda e Inter, è stata presa a pallate, 40 conclusioni in totale e paratone di Perin e Di Gregorio, ma sul 2-4: l’assenza di Bremer è pesante, Gatti è passato da sorprendente capitano a sorprendente tenente (nel senso che tiene al caldo un posto in panchina) e Danilo per ora ha […]

