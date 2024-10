Deciso passo indietro ieri per il capitano dei nerazzurri che nelle ultime settimane sembrava essersi rimesso in carreggiata. Al termine di Inter-Juventus l’ex centravanti Paolo Di Canio a Sky Calcio Club ha detto la sua sul match non risparmiando critiche a Lautaro Martinez. “Mezza sconfitta per l’Inter e mezza vittoria per la Juve? Per come si erano messe le cose sì”. “Normalmente in questa serata avremmo parlato del disastro difensivo con scelte individuali e di reparto, c’è stata proprio pochezza di reparto per quei livelli. Ma invece prevale lo spettacolo”. L’attacco al singolo “Per quanto riguarda l’Inter è una mezza sconfitta perché se questa squadra vuole puntare a mantenere il titolo e dobbiamo farci una domanda su Lautaro Martinez”. La mancanza di Calhanoglu “È un giocatore diverso dagli altri che fa la gestione della partita, sa fare un passaggio pulito, rimedia. Anche se quest’anno anche con lui quei numeri dell’anno […]

