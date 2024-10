La nuova proprietà ha intenzione di cambiare parecchie cose in dirigenza. Il giornalista Michele Criscitiello su Sportitalia ha fatto luce sui possibili tanti cambiamenti che ci saranno all’interno dell’Inter. “Le tempistiche non le conosciamo. Un giorno, una settimana, un mese ma non dopo Natale. In sede all’Inter c’è aria di rivoluzione ma quella vera”. “In piena stagione in corso perché i fondi pensano all’anno solare e non a quello sportivo. Direttive dall’alto”. Chi va “Di questa storia, però, qualche nome noto c’è. Ve li facciamo: potrebbe saltare l’Amministratore Delegato Corporate Alessandro Antonello il quale sarebbe stato già visto a Roma non in visita al Papa ma seduto alla scrivania per discutere di un suo futuro in giallorosso. Antonello potrebbe salutare e passare alla Roma anche in tempi brevi. A rischio anche la posizione di Luca Danovaro, Chief Revenue Officer, uomo di fiducia di Marotta che potrebbe dire addio. Il fondo […]

