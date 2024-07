I nerazzurri stanno sondando il mercato dei difensori centrali e un’occasione potrebbe essere l’ex capitano dei granata.

La necessità dell’Inter di trovare un sostituto adeguato per Buchanan, assente per infortunio almeno per i prossimi 4 mesi, ha spinto la società a valutare diversi profili per la difesa. Oltre ai nomi di Mario Hermoso e Jakub Kiwior, l’ultimo a emergere nella lista degli obiettivi è Ricardo Rodriguez; lo riporta Sky Sport.

Tajon Buchanan

Esperienza e duttilità al servizio della squadra

Lo svizzero vanta un’evidente esperienza internazionale e una conoscenza della Serie A, avendo vestito la maglia del Milan dal 2017 al 2020. Nell’ultima stagione con il Torino, ha collezionato 37 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 1 rete (proprio contro la sua ex squadra) e fornendo 2 assist. All’Europeo in Germania è stato un punto fermo della sua Nazionale, giocando ogni minuto fino all’eliminazione ai rigori contro l’Inghilterra. La parentesi in rossonero non è stata molto felice: fu il terzino sinistro titolare solo al suo arrivo ma poi inevitabilmente finì indietro nelle gerarchie per via dell’esplosione di Theo Hernandez. Al Torino invece è stata tutt’altra storia: sempre titolare sia come braccetto mancino di una difesa a tre che come esterno a tutta fascia.

3 obiettivi

Il suo status di svincolato e la prestazione notevole all’ultimo Europeo giocato con la Svizzera lo rendono un’opzione intrigante per Ausilio e Marotta. La dirigenza valuta anche l’elvetico nonostante i suoi 31 anni: Hermoso ne ha 2 in meno ma chiede uno stipendio molto più alto. L’eventuale arrivo di Rodriguez non escluderebbe un altro investimento in difesa per un profilo più giovane. Infine, l’Inter vorrebbe prendere Kiwior solamente in prestito ma non è dato sapere se l’Arsenal accetterà questa formula.

