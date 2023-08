L’Inter monitora due piste argentine in caso di addio di Correa

Secondo Tmw potrebbe prendere piede una nuova pista in casa Inter in caso di addio di Correa. I nerazzurri monitorano Beltran e Veliz:

«L’Inter starebbe valutando anche un profilo dall’Argentina per completare il reparto avanzato. Gli uomini mercato nerazzurri si sarebbero mossi con insistenza proprio negli ultimi tempi per valutare alcuni profili (quelli emersi in Italia di recente sono Lucas Beltran e Alejo Veliz, di River Plate e Rosario Central), magari in caso di partenza anche di Joaquin Correa».

L’articolo Inter, spuntano le suggestioni argentine per l’attacco: lo scenario in casa nerazzurra proviene da Inter News 24.

