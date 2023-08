Sfuriata di Thiago Motta dopo la vittoria del suo Bologna in amichevole contro l’Utrecht: le dichiarazioni del tecnico

Thiago Motta ha così parlato a Radio Nettuno dopo la vittoria del suo Bologna sull’Utrecht.

LE PAROLE – «Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A. Fra l’altro gli oltre 14.000 abbonati vogliono certe emozioni e non possiamo tradirli, hanno fatto un vero e proprio voto di fiducia. La squadra ha ragazzi fantastici ma serve più entusiasmo, uno stimolo in più, qualità e concorrenza in più. Serve investire se vogliamo migliorare. Barrow? Deve andare a dimostrare altrove le sue potenzialità».

