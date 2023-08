Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su un possibile obiettivo in difesa dei nerazzurri.

Fabrizio Biasin a Sportitalia ha parlato delle gerarchie del centrocampo dell’Inter ma non solo. “Le buone notizie hanno le fattezze di Samardzic, il nazionale serbo pronto a sbarcare ad Appiano per completare un centrocampo di primissimo livello, non solo in Italia. ‘Ma cosa se ne fa Inzaghi di un sesto così?’”.

Lazar Samardzic

“La risposta è semplice: non esiste ‘sesto’, esistono sei centrocampisti che nella testa dell’allenatore dovranno essere il più possibile intercambiabili e tutti (quasi) allo stesso livello. E il ‘braccetto’? Toloi piace eccome, ma non al punto di rompere le balle all’’amica’ Atalanta. Se il giocatore riuscirà a convincere la Dea a lasciarlo partire sarà lui a completare la difesa nerazzurra, viceversa… si vedrà“.

