Edoardo Bove, centrocampista della Roma, lancia un messaggio a tutte le rivali in vista della nuova stagione

Dal ritiro della Roma in Portogallo, Edoardo Bove ha così parlato al Messaggero.

LE PAROLE – «Abbiamo sempre la stessa consapevolezza nei nostri mezzi, di quello che siamo sia come squadra in campo sia come gruppo, che va oltre il singolo, la singola partita o la singola stagione. In queste due annate abbiamo creato un’armonia che adesso ci portiamo avanti e che credo ci aiuterà molto in questa stagione».

