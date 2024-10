Ci siamo, manca pochissimo al fischio d’inizio di Inter-Stella Rossa, gara valida per la seconda giornata della prima fase della Champions League. L’Inter è pronta ad ospitare la Stella Rossa con una formazione tutta nuova: Inzaghi non sottovaluta l’impegno ma preferisce dare riposo a diversi titolari: chi è impiegato oggi avrà una chance d’oro di mostrare il proprio valore che non andrà sprecata. Confermate le previsioni della vigilia: in porta c’è Sommer con i ritorni di Pavard e Bisseck in difesa. Cambi sulle fasce dove giocano Dumfries e Carlos Augusto, in mezzo la novità è Zielinski mentre l’attacco sarà inedito. Tocca infatti ad Arnautovic, 0 minuti ad Udine dove invece entrò Correa, affiancare Taremi dal primo minuto; riposo per la Thu-La, ecco le formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Inzaghi. STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Spajic, Drkusic, Djiga; Krunic, Elsnik; Silas, Maksimovic, Olayinka; […]

