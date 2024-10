I nerazzurri calano il poker ma la gara non è stata semplice come dice il risultato: ecco le pagelle dei nerazzurri. SOMMER 6,5: alla mezz’ora se la cava splendidamente in una situazione difficilissima, stop di piede e dribbling per saltare il pressing avversario. Para di posizione la puntata di Silas, l’unico tiro in porta dei serbi. PAVARD 6,5: molto nel vivo del gioco, va vicino al goal con un destro dalla distanza che non esce di molto. DE VRIJ 6: gara ordinaria, concede poco agli attaccanti avversari, esce perché ammonito. (Dal 64’ ACERBI 6: la Stella Rossa non attacca nei minuti in cui è in campo). BASTONI 6: sbaglia qualche appoggio dando l’idea di non essere proprio sempre sul pezzo. In difesa soffre pochissimo. (Dal 74’ BISSECK s. v.). DUMFRIES 6: fa e disfa, vivace ma disordinato, va vicino al goal in scivolata. ZIELINSKI 5,5: inizio negativo il suo, sbaglia un […]

