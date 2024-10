I nerazzurri hanno vinto 4-0 una gara non facile, ecco i commenti dell’allenatore Simone Inzaghi. Simone Inzaghi ha parlato del 4-0 rifilato alla Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport. “I ragazzi son stati bravi, abbiamo fatto una partita seria contro una squadra chiusa che ha fatto una gara difensiva”. L’analisi “Abbiamo mosso bene la palla, l’abbiamo sbloccata con Hakan e abbiamo avuto altre occasioni. A parte due ripartenze che potevamo leggere meglio, nel secondo tempo la squadra ha creato e poi ha trovato il raddoppio. È una vittoria che volevamo per dar seguito a Manchester. Analizzeremo anche questa gara, ho avuto risposte che sapevo di avere. C’è soddisfazione”. I due attaccanti in campo oggi dal primo minuto “Ci stanno dando dentro. Io di partita in partita devo fare le scelte per il bene dell’Inter, loro meritavano l’occasione e l’hanno sfruttata. Guardo comunque a tutti i giocatori, per un allenatore […]

Leggi l’articolo completo Inter-Stella Rossa: grande soddisfazione per Inzaghi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG