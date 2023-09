Inter, stop per Sanchez: problemi di anemia per il cileno. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro

Direttamente dal ritiro del Cile giunge una notizia piuttosto inaspettata per il mondo dell’Inter. Alexis Sanchez non prenderà parte alla gara Colombia-Cile, in programma nella notte tra venerdì e sabato, per via di un problema fisico.

Dietro a quest’assenza sembrerebbe risiedere un problema d’anemia. Il livello di emoglobina nel sangue del calciatore sarebbe, infatti, più basso del previsto. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Inter, stop per Sanchez: problemi di anemia per il cileno. Le condizioni proviene da Inter News 24.

